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Ямаха подписала контракт с чемпионом MotoGP
Куартараро продлил контракт
Пресс-служба "Ямахи" сообщила, что подписала новый контракт с гонщиком команды Фабио Куартараро. Действующий чемпион мира подписал новое соглашение до конца 2024 года.
24-летний Куартараро проводит четвёртый сезон в MotoGP. Он 24 раза попадал на подиум, одержал 10 побед. В нынешнем сезоне он лидирует.
"Мы очень рады, что достигли соглашения с Фабио, чтобы он продолжил работу с командой. Мы привели его в "Ямаху" в прошлом году, понимая, что это особый талант. Но он даже превзошёл наши ожидания", — сказал глава "Ямахи" Лин Джарвис.
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