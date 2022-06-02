Ямаха подписала контракт с чемпионом MotoGP

Пресс-служба "Ямахи" сообщила, что подписала новый контракт с гонщиком команды Фабио Куартараро. Действующий чемпион мира подписал новое соглашение до конца 2024 года.

24-летний Куартараро проводит четвёртый сезон в MotoGP. Он 24 раза попадал на подиум, одержал 10 побед. В нынешнем сезоне он лидирует.

"Мы очень рады, что достигли соглашения с Фабио, чтобы он продолжил работу с командой. Мы привели его в "Ямаху" в прошлом году, понимая, что это особый талант. Но он даже превзошёл наши ожидания", — сказал глава "Ямахи" Лин Джарвис.