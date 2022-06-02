  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии

Автоспорт
(1 голосов)

Он вылетел с трассы

Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии

Новина українською

Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии в квалификации гонки, проходившей на острове Мэн. Авария произошла на третьем круге квалификации. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы.

После этого Перслоу с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Спасти его не удалось, мужчина скончался. Сама квалификация была остановлена красными флагами.

Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2015 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марк Перслоу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде