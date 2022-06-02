Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии в квалификации гонки, проходившей на острове Мэн. Авария произошла на третьем круге квалификации. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы.

После этого Перслоу с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Спасти его не удалось, мужчина скончался. Сама квалификация была остановлена красными флагами.

Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2015 году.