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Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии
Он вылетел с трассы
Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии в квалификации гонки, проходившей на острове Мэн. Авария произошла на третьем круге квалификации. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы.
После этого Перслоу с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Спасти его не удалось, мужчина скончался. Сама квалификация была остановлена красными флагами.
Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2015 году.
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