  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер верит, что Мерседес вернется в чемпионскую гонку
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер верит, что Мерседес вернется в чемпионскую гонку

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Что же, ждем

Шарль Леклер верит, что Мерседес вернется в чемпионскую гонку

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер уверен, что в скором времени команда "Мерседес" вмешается в борьбу между "Скудерией" и "Ред Булл".

"Я думаю, что в какой-то момент каждая команда может перестать побеждать. Конечно, странно, что у такой доминирующей команды возникают проблемы в начале сезона. Но я бы не стал списывать их со счетов, потому что знаю, какой это сильный гоночный коллектив. То, чего они добились в прошлом, нельзя назвать случайностью. Это результат работы хороших специалистов.

Да, у них было трудное начало сезона, но я не сомневаюсь, что очень скоро они вернутся. Они сделали первый шаг в Барселоне, и я надеюсь, что уже скоро они будут вести борьбу вместе с нами. Для Формулы-1 было бы здорово, если бы за титул сражались сразу три команды", — приводит слова Леклера Formel1.de.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Феррари Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде