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Шарль Леклер верит, что Мерседес вернется в чемпионскую гонку
Что же, ждем
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер уверен, что в скором времени команда "Мерседес" вмешается в борьбу между "Скудерией" и "Ред Булл".
"Я думаю, что в какой-то момент каждая команда может перестать побеждать. Конечно, странно, что у такой доминирующей команды возникают проблемы в начале сезона. Но я бы не стал списывать их со счетов, потому что знаю, какой это сильный гоночный коллектив. То, чего они добились в прошлом, нельзя назвать случайностью. Это результат работы хороших специалистов.
Да, у них было трудное начало сезона, но я не сомневаюсь, что очень скоро они вернутся. Они сделали первый шаг в Барселоне, и я надеюсь, что уже скоро они будут вести борьбу вместе с нами. Для Формулы-1 было бы здорово, если бы за титул сражались сразу три команды", — приводит слова Леклера Formel1.de.
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