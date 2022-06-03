Шарль Леклер верит, что Мерседес вернется в чемпионскую гонку

Пилот "Феррари" Шарль Леклер уверен, что в скором времени команда "Мерседес" вмешается в борьбу между "Скудерией" и "Ред Булл".

"Я думаю, что в какой-то момент каждая команда может перестать побеждать. Конечно, странно, что у такой доминирующей команды возникают проблемы в начале сезона. Но я бы не стал списывать их со счетов, потому что знаю, какой это сильный гоночный коллектив. То, чего они добились в прошлом, нельзя назвать случайностью. Это результат работы хороших специалистов.

Да, у них было трудное начало сезона, но я не сомневаюсь, что очень скоро они вернутся. Они сделали первый шаг в Барселоне, и я надеюсь, что уже скоро они будут вести борьбу вместе с нами. Для Формулы-1 было бы здорово, если бы за титул сражались сразу три команды", — приводит слова Леклера Formel1.de.