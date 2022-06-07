Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время гонки на острове Мэн погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган
Это уже третий несчастный случай за неделю
Во время гонки на острове Мэн в классе Supersport произошла авария, в результате которой погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган.
Это уже третий случай с летальным исходом за эту неделю: 2 июня в квалификации разбился Марк Перслоу, 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварию попал 35-летний дебютант этапа французский пилот Оливье Лаворель. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 263 человек.
Морган участвовал в гонках серии ТТ с 2002 года, его последняя гонка была 80-й в карьере. В последние годы он планировал завершить карьеру в мотоспорте, которому он посвятил почти 30 лет, однако из-за длительного перерыва в соревнованиях в связи с пандемией передумал.
Популярное сейчас
- Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией
- Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины
- Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ
- В Ред Булле хотят ещё уменьшить вес болида
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру