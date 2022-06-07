  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Во время гонки на острове Мэн погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время гонки на острове Мэн погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган

Автоспорт
(1 голосов)

Это уже третий несчастный случай за неделю

Во время гонки на острове Мэн погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган

Новина українською

Во время гонки на острове Мэн в классе Supersport произошла авария, в результате которой погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган.

Это уже третий случай с летальным исходом за эту неделю: 2 июня в квалификации разбился Марк Перслоу, 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварию попал 35-летний дебютант этапа французский пилот Оливье Лаворель. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 263 человек.

Морган участвовал в гонках серии ТТ с 2002 года, его последняя гонка была 80-й в карьере. В последние годы он планировал завершить карьеру в мотоспорте, которому он посвятил почти 30 лет, однако из-за длительного перерыва в соревнованиях в связи с пандемией передумал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэви Морган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде