В Ред Булле хотят ещё уменьшить вес болида

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда планирует уменьшить вес своего болида на пять килограммов.

"В Монте-Карло мы не увидели истинного потенциала нашего болида, но на гонки в Баку и Монреале мы смотрим с оптимизмом, потому что нас ждут длинные прямые, на которых наша максимальная скорость вступит в игру.

Уменьшение веса болида? Это процесс, который требует времени. Положительный момент в том, что мы выиграем дополнительно несколько десятых, когда достигнем цели. Нам не хватает пяти килограммов? Допустим, это не такое уж ошибочное предположение.

Я думаю, что "Феррари" находится на пределе веса. Что касается "Мерседеса", то мы видели, что время от времени они способны показывать невероятно быстрые круги, как в практике, так и в гонке, и делают они это с обоими пилотами. Они всё ещё не могут делать это последовательно, поэтому трудно понять, откуда берётся такая результативность, а в разговоре с некоторыми осведомлёнными людьми выяснилось, что в команде об этом, скорее всего, даже не знают. Нас беспокоит то, что потенциал, похоже, есть, и как только им удастся его реализовать, тогда они будут бороться за победы", — приводит слова Марко Motorsport Italia.