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Уильямс получила штраф за нарушение финансового регламента
Команда не предоставила необходимые данные до 31 марта 2021 года
Фото: Твиттер Уильямс
Команда Формулы-1 "Уильямс" получила денежный штраф за нарушение финансового регламента 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации.
В прошлом сезоне команды "Королевских гонок" могли потратить не более $ 145 миллионов, однако британский гоночный коллектив не предоставил ФИА требуемую документацию до установленного срока – 31 марта 2022 года.
В качестве дисциплинарной меры британский гоночный коллектив обязали до 31 мая нынешнего года предоставить полный отчёт за предыдущий сезон, выплатить штраф в размере $ 25 тысяч, а также компенсировать издержки, связанные с заключением сделки.
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