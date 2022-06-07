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Уильямс получила штраф за нарушение финансового регламента

Автоспорт
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Команда не предоставила необходимые данные до 31 марта 2021 года

Уильямс получила штраф за нарушение финансового регламента

Фото: Твиттер Уильямс

Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс" получила денежный штраф за нарушение финансового регламента 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации.

В прошлом сезоне команды "Королевских гонок" могли потратить не более $ 145 миллионов, однако британский гоночный коллектив не предоставил ФИА требуемую документацию до установленного срока – 31 марта 2022 года.

В качестве дисциплинарной меры британский гоночный коллектив обязали до 31 мая нынешнего года предоставить полный отчёт за предыдущий сезон, выплатить штраф в размере $ 25 тысяч, а также компенсировать издержки, связанные с заключением сделки.

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В статье: формула-1 Уильямс
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