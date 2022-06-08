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Спортивный консультант Ред Булл сравнил Переса и Ферстаппена
Преимущество он отдает Максу
фото - formula1.com
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что пилот Макс Ферстаппен на данный момент остаётся самым быстрым гонщиком в команде.
"Вы забываете одну вещь — Ферстаппен уже дважды сошёл с дистанции в этом году. Оба раза он был на втором месте. Если бы ему удалось набрать эти 18 очков, расстояние от Переса в зачёте было бы явно больше. Это не отменяет того факта, что Чеко проводит отличный сезон, но всё же, когда речь идёт о чистой скорости, Макс обычно быстрее", — приводит слова Марко PlanetF1.
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