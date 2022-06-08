  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Спортивный директор Ред Булл рассказал о расследовании в отношении Астон Мартин
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный директор Ред Булл рассказал о расследовании в отношении Астон Мартин

Автоспорт
(1 голосов)

Все закончилось

Спортивный директор Ред Булл рассказал о расследовании в отношении Астон Мартин

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что расследование в отношении гоночного коллектива "Астон Мартин" завершено.

"Текущее положение дел таково, что мы не можем ничего конкретно доказать, да и не преследуем такой цели, потому что не видим в "Астон Мартин" прямого конкурента. А если шансов доказать нет, то считаю, нужно прекращать этим заниматься.

Да, в прошлый раз я действительно сказал, что данные были скопированы, однако не говорил, куда они были отправлены. Так что нет никаких доказательств кражи интеллектуальной собственности", — приводит слова Марко RTL.de со ссылкой Motorsport-Total.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл Хельмут Марко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде