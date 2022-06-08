Спортивный директор Ред Булл рассказал о расследовании в отношении Астон Мартин

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что расследование в отношении гоночного коллектива "Астон Мартин" завершено.

"Текущее положение дел таково, что мы не можем ничего конкретно доказать, да и не преследуем такой цели, потому что не видим в "Астон Мартин" прямого конкурента. А если шансов доказать нет, то считаю, нужно прекращать этим заниматься.

Да, в прошлый раз я действительно сказал, что данные были скопированы, однако не говорил, куда они были отправлены. Так что нет никаких доказательств кражи интеллектуальной собственности", — приводит слова Марко RTL.de со ссылкой Motorsport-Total.