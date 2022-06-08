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Спортивный директор Ред Булл рассказал о расследовании в отношении Астон Мартин
Все закончилось
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал, что расследование в отношении гоночного коллектива "Астон Мартин" завершено.
"Текущее положение дел таково, что мы не можем ничего конкретно доказать, да и не преследуем такой цели, потому что не видим в "Астон Мартин" прямого конкурента. А если шансов доказать нет, то считаю, нужно прекращать этим заниматься.
Да, в прошлый раз я действительно сказал, что данные были скопированы, однако не говорил, куда они были отправлены. Так что нет никаких доказательств кражи интеллектуальной собственности", — приводит слова Марко RTL.de со ссылкой Motorsport-Total.
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