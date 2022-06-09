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Болид Альфа Ромео будет с необычной левреей на Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Это было сделано в честь старта продаж нового кроссовера итальянской компании

Болид Альфа Ромео будет с необычной левреей на Гран-при Азербайджана

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" на Гран-при Азербайджана выступит со специальной ливреей, выполненной в цветах итальянского флага, пишет пресс-служба команды.

Изменение ливреи было сделано в честь старта продаж нового кроссовера итальянской компании — Alfa Romeo Tonale. Зелёный цвет на обновлённой ливрее машины имеет прямое отношение к "Монреальскому зелёному", используемому при запуске продаж Tonale.

"Альфа Ромео" после семи этапов чемпионата занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 41 очко.

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В статье: формула-1 Альфа Ромео
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