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Болид Альфа Ромео будет с необычной левреей на Гран-при Азербайджана
Это было сделано в честь старта продаж нового кроссовера итальянской компании
Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" на Гран-при Азербайджана выступит со специальной ливреей, выполненной в цветах итальянского флага, пишет пресс-служба команды.
Изменение ливреи было сделано в честь старта продаж нового кроссовера итальянской компании — Alfa Romeo Tonale. Зелёный цвет на обновлённой ливрее машины имеет прямое отношение к "Монреальскому зелёному", используемому при запуске продаж Tonale.
"Альфа Ромео" после семи этапов чемпионата занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 41 очко.
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