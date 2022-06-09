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Феррари привезет обновленный двигатель на Гран-при Великобритании
Ждем хороших результатов
Фото: Твиттер Феррари
Команда Формулы-1 "Феррари" готовит обновления двигателя к Гран-при Великобритании, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Как сообщает источник, итальянская команда планирует обновить гибридную составляющую двигателя, которая по регламенту ещё подлежит доработке. Заморозка на дальнейшее развитие вступит в силу 1 сентября.
Сейчас командам разрешено дорабатывать генератор MGU-K, батарею ERS и блок управления электроникой.
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