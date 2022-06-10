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Перес показал лучший результат по итогам свободной практики Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Пилот демонстрирует отличные результаты

Перес показал лучший результат по итогам свободной практики Гран-при Азербайджана

Фото: Getty Images

Новина українською

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Вторым стал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул лидер общего зачёта, напарник Переса Макс Ферстаппен.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал шестой результат.

Гран-при Азербайджана. Первая свободная практика:

1. Серхио Перес ("Ред Булл") – 1.45,476.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,127.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,334.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,536.

5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,095.

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,191.

7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,220.

8. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,229.

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,354.

10. Эстебан Окон ("Альпин") +1,441.

11. Ландо Норрис ("Макларен") +2,215.

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +2,371.

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,470.

14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2,494.

15. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,602.

16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,746.

17. Алекс Албон ("Уильямс") +2,943.

18. Даниэль Риккардо ("Макларен") +3,334.

19. Николас Латифи ("Уильямс") +5,445.

20. Мик Шумахер ("Хаас") +12,856.

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В статье: Серхио Перес
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