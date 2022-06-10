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Перес показал лучший результат по итогам свободной практики Гран-при Азербайджана
Пилот демонстрирует отличные результаты
Фото: Getty Images
В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Вторым стал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул лидер общего зачёта, напарник Переса Макс Ферстаппен.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал шестой результат.
Гран-при Азербайджана. Первая свободная практика:
1. Серхио Перес ("Ред Булл") – 1.45,476.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,127.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,334.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,536.
5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,095.
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,191.
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,220.
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,229.
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,354.
10. Эстебан Окон ("Альпин") +1,441.
11. Ландо Норрис ("Макларен") +2,215.
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +2,371.
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,470.
14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2,494.
15. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,602.
16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,746.
17. Алекс Албон ("Уильямс") +2,943.
18. Даниэль Риккардо ("Макларен") +3,334.
19. Николас Латифи ("Уильямс") +5,445.
20. Мик Шумахер ("Хаас") +12,856.
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