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Шарль Леклер опередил Переса во второй свободной практике Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Хэмилтон ухудшил свой результат

Шарль Леклер опередил Переса во второй свободной практике Гран-при Азербайджана

Фото: Getty Images

Новина українською

В Баку завершилась вторая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Второе место занял гонщик "Ред Булл" Серхио Перес. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен по итогам тренировки показал третий результат.

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался 12-м.

Гран-при Азербайджана. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.43,224.
2. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,248.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,356.
4. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,918.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,050.
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,091.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,324.
8. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,343.
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,385.
10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,547.
11. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,557.
12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,650.
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,650.
14. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,835.
15. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,891.
16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,040.
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,364.
18. Алекс Албон ("Уильямс") +3,173.
19. Мик Шумахер ("Хаас") +3,201.
20. Николас Латифи ("Уильямс") +3,994.

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В статье: Шарль Леклер
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