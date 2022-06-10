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На острове Мэн погиб 5-й мотогонщик за последние 10 дней
Всего случилось 265 несчастных случаев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jakub Porzycki/NurPhoto
Во время гонки на острове Мэн в классе сайдкаров погибли сразу два мотогонщика, пишет пресс-служба соревнований.
56-летний Роджер Стоктон и его 21-летний сын Брэдли вылетели с трассы в точке перепада высот Ago's Leap. Сайдкар подскочил в воздух и перевернулся на огромной скорости. Трагедия произошла на втором и последнем круге гонки.
Таким образом, это уже четвёртый и пятый погибшие мотогонщики за последние 10 дней фестиваля скорости на острове Мэн. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 265 человек.
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