На острове Мэн погиб 5-й мотогонщик за последние 10 дней

Во время гонки на острове Мэн в классе сайдкаров погибли сразу два мотогонщика, пишет пресс-служба соревнований.

56-летний Роджер Стоктон и его 21-летний сын Брэдли вылетели с трассы в точке перепада высот Ago's Leap. Сайдкар подскочил в воздух и перевернулся на огромной скорости. Трагедия произошла на втором и последнем круге гонки.

Таким образом, это уже четвёртый и пятый погибшие мотогонщики за последние 10 дней фестиваля скорости на острове Мэн. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 265 человек.