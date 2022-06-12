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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Азербайджана
Результаты гонки
Фото: Getty Images
Сегодня, 12 июня состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2022 года Гран-при Азербайджана.
Победу в заезде завоевал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+20,823), а ТОП 3 замкнул представитель "Мерседес" Джордж Рассел (45,995).
Результаты гонки Гран-при Азербайджана (источник - livescore.in):
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