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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Азербайджана

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Сегодня, 12 июня состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2022 года Гран-при Азербайджана.

Победу в заезде завоевал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+20,823), а ТОП 3 замкнул представитель "Мерседес" Джордж Рассел (45,995).

Результаты гонки Гран-при Азербайджана (источник - livescore.in):

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Азербайджана - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Азербайджана
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