ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин

Международная автомобильная федерация собирается провести специальное расследование по поводу последствий дельфинирования машин, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, в паддоке распространяются слухи о том, что ФИА обеспокоена возникшей проблемой и хочет получить детальное представление обо всех её аспектах, в том числе и о последствиях для здоровья пилотов.

Федерация планирует провести беседы по этой проблеме как с пилотами, так и с техническими директорами команд. Кроме того, ФИА хочет проконсультироваться с медицинскими специалистами и собрать данные по другим гоночным сериям, включая ралли.

Напомним, что больше всех с проблемами дельфинирования сталкиваются пилоты "Мерседеса".