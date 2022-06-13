  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин

Автоспорт
(1 голосов)

Помощь Мерседесу?

ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Международная автомобильная федерация собирается провести специальное расследование по поводу последствий дельфинирования машин, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, в паддоке распространяются слухи о том, что ФИА обеспокоена возникшей проблемой и хочет получить детальное представление обо всех её аспектах, в том числе и о последствиях для здоровья пилотов.

Федерация планирует провести беседы по этой проблеме как с пилотами, так и с техническими директорами команд. Кроме того, ФИА хочет проконсультироваться с медицинскими специалистами и собрать данные по другим гоночным сериям, включая ралли.

Напомним, что больше всех с проблемами дельфинирования сталкиваются пилоты "Мерседеса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде