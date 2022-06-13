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ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин
Помощь Мерседесу?
Фото: Motorsport.com
Международная автомобильная федерация собирается провести специальное расследование по поводу последствий дельфинирования машин, сообщает Auto Motor und Sport.
По информации источника, в паддоке распространяются слухи о том, что ФИА обеспокоена возникшей проблемой и хочет получить детальное представление обо всех её аспектах, в том числе и о последствиях для здоровья пилотов.
Федерация планирует провести беседы по этой проблеме как с пилотами, так и с техническими директорами команд. Кроме того, ФИА хочет проконсультироваться с медицинскими специалистами и собрать данные по другим гоночным сериям, включая ралли.
Напомним, что больше всех с проблемами дельфинирования сталкиваются пилоты "Мерседеса".
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