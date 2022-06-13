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Резервный пилот Альпин Оскар Пиастри близок к переходу в Уильямс

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Резервный пилот Альпин Оскар Пиастри близок к переходу в Уильямс

Фото: f1ne

Новина українською

Резервный пилот "Альпин" Оскар Пиастри близок к переходу в "Уильямс", пишет The Race. По данным источника, в следующем сезоне он будет представлять "Уильямс", а о его переходе может быть объявлено уже в конце июня.

Пиастри считается одним из самых перспективных пилотов. Он становился победителем Формулы-3 и Формулы-2. Но пока попасть в Формулу-1 ему не удалось, так как в "Альпин" не было места. В то же время французы не согласовали его аренду в другую команду.

Контракт Пиастри с "Альпин" будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота.

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В статье: Оскар Пиастри
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