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Кими Райкконен принял участие в соревнованиях с триатлона

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Спортсмен не смог попасть в топ-50

Кими Райкконен принял участие в соревнованиях с триатлона

Новина українською

Победитель Формулы-1 в сезоне-2007, финский автогонщик Кими Райкконен принял участие в соревнованиях по триатлону. Первенство под название Zytturm прошло в швейцарском городе Цуг.

Райкконен преодолел сокращённую дистанцию, включавшую в себя заплыв на 500 м, велоэтап длинною 40 км и бег на 10 км.

Спортсмен занял 62-е место из 168 участников. В плавании он оказался 11-м, на велоэтапе – 73-м, а в беге – 91-м. Отметим, что в своей возрастной категории, 35-44 года, 42-летний Райкконен занял 18-е место.

Напомним, Кими Райкконен завершил карьеру в сентябре 2021 года.

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В статье: Кими Райкконен
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