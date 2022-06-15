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Себастьян Феттель: Мы должны продолжать привлекать внимание к политическим вопросам и не должны терпеть это
Фетталь продолжает занимать твердую позицию
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель поделился мыслями о важности принятия активного участия в политической жизни.
"Такие вопросы важнее нас, они важнее спорта. Мы должны продолжать привлекать к ним внимание и показывать, что есть много вещей, которые мы можем улучшить. Я думаю, что есть немало людей, которые пока не понимают всей важности этой темы. Поэтому совершенно правильно продолжать привлекать внимание к этому. Я не должен терпеть то, что неправильно, и я не буду этого делать", — приводит слова Феттеля издание GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Germany.
Ранее Феттель высказался о критике, с которой в нынешнем сезоне сталкивается его соотечественник, гонщик "Хааса" Мик Шумахер.
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