Себастьян Феттель: Мы должны продолжать привлекать внимание к политическим вопросам и не должны терпеть это

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель поделился мыслями о важности принятия активного участия в политической жизни.

"Такие вопросы важнее нас, они важнее спорта. Мы должны продолжать привлекать к ним внимание и показывать, что есть много вещей, которые мы можем улучшить. Я думаю, что есть немало людей, которые пока не понимают всей важности этой темы. Поэтому совершенно правильно продолжать привлекать внимание к этому. Я не должен терпеть то, что неправильно, и я не буду этого делать", — приводит слова Феттеля издание GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Germany.

Ранее Феттель высказался о критике, с которой в нынешнем сезоне сталкивается его соотечественник, гонщик "Хааса" Мик Шумахер.