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Себастьян Феттель: Мы должны продолжать привлекать внимание к политическим вопросам и не должны терпеть это

Автоспорт
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Фетталь продолжает занимать твердую позицию

Себастьян Феттель: Мы должны продолжать привлекать внимание к политическим вопросам и не должны терпеть это

фото - f1-world.ru

Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель поделился мыслями о важности принятия активного участия в политической жизни.

"Такие вопросы важнее нас, они важнее спорта. Мы должны продолжать привлекать к ним внимание и показывать, что есть много вещей, которые мы можем улучшить. Я думаю, что есть немало людей, которые пока не понимают всей важности этой темы. Поэтому совершенно правильно продолжать привлекать внимание к этому. Я не должен терпеть то, что неправильно, и я не буду этого делать", — приводит слова Феттеля издание GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Germany.

Ранее Феттель высказался о критике, с которой в нынешнем сезоне сталкивается его соотечественник, гонщик "Хааса" Мик Шумахер.

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В статье: Себастьян Феттель
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