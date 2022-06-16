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Боттас: Дельфинирование может привести к травмам пилотов и это недопустимо
Валттери тоже испытывал боли в спине
фото - formula1.com
Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас высказался о проблеме дельфинирования. Финский гонщик признался, что после Гран-при Азербайджана чувствовал себя отвратительно.
"Я видел некоторых пилотов после гонки. На некоторых поворотах машины менее управляемы из-за дельфинирования. Это важный вопрос, который становится всё серьёзнее.
Не знаю, насколько контролируемым будет болид в будущем. Это может привести к травмам пилотов. Конечно, это недопустимо.
Мы говорили с представителями ФИА и донесли им нашу позицию. Нужно найти возможность улучшить машины. Не думаю, что когда-либо чувствовал себя хуже, чем некоторые пилоты после этой гонки", — цитирует Боттаса BBC.
После Гран-при Азербайджана пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон жаловался на сильные боли в спине.
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