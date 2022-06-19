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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Канады
Сегодня гонка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 июня состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Канады сезона 2022. Вашему вниманию стартовый протокол заезда:
Напомним, что гонка начнется в 21:00 по Киеву.
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