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Фернандо Алонсо: Цель состоит в том, чтобы лидировать в гонке на первом круге
Решительный настрой
Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо поделился планами на гонку Гран-при Канады, в которой он будет стартовать под вторым номером. Его слова цитирует Racer:
"Цель состоит в том, чтобы лидировать в гонке на первом круге. Так что в первом повороте будем атаковать на максимуме! Да, после этого соперники могут ответить, могут дать бой, но очень здорово было бы выйти в лидеры гонки.
Я пока не знаю точной классификации – кто на четвертом месте, кто на шестом, ну и так далее. Поэтому если реально смотреть на вещи, то пока я не могу ничего сказать о шансах в завтрашней гонке. Я бы сказал, что мы должны сразиться за место в топ-5.
У нас хорошая стартовая позиция, но мы знаем свои возможности. А также мы уже видели гонку, в которой пилоты "Ред Булл" или "Феррари" стартовали последними, ну или получали прокол на первом же круге, и все равно финишировали впереди нас с существенным преимуществом.
Итак, я думаю, что места в топ-4 уже заняты. И пятое место будет для нас как победа – на этот результат мы должны быть нацелены" – сказал он.
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