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Гран-при Канады. Ферстаппен выиграл шестую гонку в этом сезоне, Сайнц – второй, Леклер – пятый, Перес – сошел
Отрыв Макса от Шарля – 34 очка
Фото: F1
Завершилось гран-при Канады, проходившее на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Это уже шестой раз в этом сезоне, когда нидерландец финишировал первым.
Второй пилот "Ред Булл" Серхио Перес не смог финишировать, но тем не менее удержался на втором месте в Кубке пилотов, сразу за своим партнером по команде. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, считавшийся главным соперником Ферстаппена в этом сезоне, занял лишь пятое место.
Результаты Гран-при Канады:
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Шарль Леклер - "Феррари"
6. Эстебан Окон - "Альпин"
7. Фернандо Алонсо - "Альпин"
8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
9. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
11. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
12. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
13. Алекс Албон - "Уильямс"
14. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
15. Ландо Норрис - "МакЛарен"
16. Николас Латифи - "Уильямс"
17. Кевин Магнуссен - "Хаас"
Не финишировали:
Юки Цунода - "Альфа Таури"
Мик Шумахер - "Хаас"
Серхио Перес - "Ред Булл"
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