Гран-при Канады. Ферстаппен выиграл шестую гонку в этом сезоне, Сайнц – второй, Леклер – пятый, Перес – сошел

Завершилось гран-при Канады, проходившее на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Это уже шестой раз в этом сезоне, когда нидерландец финишировал первым.

Второй пилот "Ред Булл" Серхио Перес не смог финишировать, но тем не менее удержался на втором месте в Кубке пилотов, сразу за своим партнером по команде. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, считавшийся главным соперником Ферстаппена в этом сезоне, занял лишь пятое место.

Результаты Гран-при Канады:

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Шарль Леклер - "Феррари"

6. Эстебан Окон - "Альпин"

7. Фернандо Алонсо - "Альпин"

8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

9. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

11. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

12. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

13. Алекс Албон - "Уильямс"

14. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

15. Ландо Норрис - "МакЛарен"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Кевин Магнуссен - "Хаас"

Не финишировали:

Юки Цунода - "Альфа Таури"

Мик Шумахер - "Хаас"

Серхио Перес - "Ред Булл"