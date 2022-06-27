  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис показывает далеко не лучшие результаты

Хэмилтон: Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о том, когда его напарник Джордж Расселл по примеру семикратного чемпиона мира начнёт экспериментировать с настройками.

"Думаю, мы будем действовать чуть осторожнее с экспериментами, потому что это сильно сдерживает тебя в ходе уикенда, особенно если только две тренировки проходят посуху, а третья пропадает. Мы очень многое усвоили во время уикенда в Канаде, так что можем внести улучшения. Но в гонке темп был правда отличным, это приятно, так было не всегда с нашей новой машиной. Здорово было побороться с болидом.

Эксперименты? Может быть, Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде