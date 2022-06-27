Хэмилтон: Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о том, когда его напарник Джордж Расселл по примеру семикратного чемпиона мира начнёт экспериментировать с настройками.

"Думаю, мы будем действовать чуть осторожнее с экспериментами, потому что это сильно сдерживает тебя в ходе уикенда, особенно если только две тренировки проходят посуху, а третья пропадает. Мы очень многое усвоили во время уикенда в Канаде, так что можем внести улучшения. Но в гонке темп был правда отличным, это приятно, так было не всегда с нашей новой машиной. Здорово было побороться с болидом.

Эксперименты? Может быть, Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.