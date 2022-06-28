  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ред Булл выпустит гиперкар мощностью более 1100 л.с.
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл выпустит гиперкар мощностью более 1100 л.с.

Автоспорт
(1 голосов)

Автор проекта — технический директор Ред Булл Эдриан Ньюи

Ред Булл выпустит гиперкар мощностью более 1100 л.с.

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Инженерное подразделение "Ред Булл" сегодня анонсировало выпуск нового гиперкара RB17, спроектированного, разработанного и произведённого полностью собственными силами. Автор проекта — технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи.

Он будет представлять из себя двухместный гиперкар, оптимизированный для получения максимального опыта вождения на треке. На технологическом кампусе "Ред Булл" в Милтон Кейнс будет произведено всего 50 RB17, а начало производства запланировано на 2025 год. Он также будет оснащён гибридным двигателем V8 мощностью более 1100 л.с.

Цена за него начинается от € 5,7 млн (плюс соответствующие местные налоги). Всего 50 коллекционеров станут владельцами RB17.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде