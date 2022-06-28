Ред Булл выпустит гиперкар мощностью более 1100 л.с.

Инженерное подразделение "Ред Булл" сегодня анонсировало выпуск нового гиперкара RB17, спроектированного, разработанного и произведённого полностью собственными силами. Автор проекта — технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи.

Он будет представлять из себя двухместный гиперкар, оптимизированный для получения максимального опыта вождения на треке. На технологическом кампусе "Ред Булл" в Милтон Кейнс будет произведено всего 50 RB17, а начало производства запланировано на 2025 год. Он также будет оснащён гибридным двигателем V8 мощностью более 1100 л.с.

Цена за него начинается от € 5,7 млн (плюс соответствующие местные налоги). Всего 50 коллекционеров станут владельцами RB17.