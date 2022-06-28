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Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на почве расизма
Дело набирает обороты
Фото: Sky Sports
В преддверии Гран-при Великобритании в свободном доступе появилось интервью трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике от ноября прошлого года, в котором он разбирает аварию лидеров предыдущего сезона Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в Сильверстоуне.
В интервью журналисту Рикардо Оливейре Пике критиковал Хэмилтона за то, что тот не убрал ногу с педали газа на первом круге Гран-при Великобритании в одном из самых известных поворотов Сильверстоуна. Пике, который является тестем Ферстаппена, обвинил англичанина в том, что тот совершил "грязный трюк", а в какой-то момент назвал его "негиньо", что считается оскорблением.
Это спровоцировало бурную реакцию у пользователей в сети, которые начали обвинять Пике в расизме.
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