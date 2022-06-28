Ред Булл расссторгла контракт с эстонским гонщиком Юри Випсом из-за расовых оскорблений

Австрийская команда "Ред Булл" приняла решение расторгнуть контракт с эстонским гонщиком молодёжной программы "Ред Булл" Юри Випсом.

"После расследования онлайн-инцидента с участием Юри Випса "Ред Булл" расторгла контракт с Юри в качестве тестового и резервного пилота. Команда не одобряет какие бы то ни было формы проявления расизма", — говорится в заявлении гоночного коллектива.

Изначально в "Ред Булл" отстранили Випса от всех командных обязанностей. Поводом для этого шага стало слово "негр", которое произнёс Випс во время стрима с Лиамом Лоусоном.