В Формуле-1 отреагировали на скандальные высказывания Берни Экклстоуна

Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна, связанные с геополитической ситуацией.

"Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта", — сказано в официальном заявлении.

Ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента рф владимира путина и добавил, что "готов принять за него пулю".