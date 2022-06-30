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В Формуле-1 отреагировали на скандальные высказывания Берни Экклстоуна
В организации не поддерживают функционера
фото - F1
Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна, связанные с геополитической ситуацией.
"Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта", — сказано в официальном заявлении.
Ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента рф владимира путина и добавил, что "готов принять за него пулю".
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