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В Формуле-1 отреагировали на скандальные высказывания Берни Экклстоуна

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В Формуле-1 отреагировали на скандальные высказывания Берни Экклстоуна

фото - F1

Новина українською

Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна, связанные с геополитической ситуацией.

"Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта", — сказано в официальном заявлении.

Ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента рф владимира путина и добавил, что "готов принять за него пулю".

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В статье: Берни Экклстоун
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