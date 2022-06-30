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Мерседес не будет изменять концепцию болида

Автоспорт
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Об этом рассказал главный гоночный инженер

Мерседес не будет изменять концепцию болида

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин заявил о том, что команда не собирается радикально менять свой болид.

"На протяжении большей части последнего десятилетия мы определили стандарт, который необходим для победы в чемпионате. Большая часть нынешней машины соответствует этому стандарту, она была разработана теми же людьми и тем же способом.

Очевидно, что есть некоторые области, которые мы должны улучшить. Аэродинамический пакет — одна из них. Мы также смотрим на динамику автомобиля и пытаемся улучшить управление.

Мы не собираемся выпускать машину с каким-то радикально иным внешним видом. Однако ни один из автомобилей не является священным, и мы всегда смотрим, где мы можем улучшить производительность", — приводит слова Шовлина Racingnews365.

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В статье: Мерседес
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