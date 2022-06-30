Ферстаппен рассказал, что думает о высказываниях Пике в адрес Хэмилтона

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о скандале вокруг расистских высказываний Нельсона Пике в адрес Льюиса Хэмилтона.

"Думаю, что использованная формулировка, несмотря на то, что у нас разные культуры, несмотря на то, что они говорили, когда были маленькими, была неправильной. Пусть это послужит уроком на будущее, чтобы никто не использовал подобное слово. Оно оскорбительно и в наши дни приобретает иной подтекст.

Я провёл с Нельсоном больше времени, чем любой другой обычный человек, и определённо могу сказать, что он не расист, он приятный и спокойный человек. Я почти уверен, что он смотрит на мир именно так, как он сказал в опубликованном заявлении, можно смотреть на мир двумя способами, но думаю, что лучше не использовать такие слова. Дело не только в слове. Вообще использовать оскорбительные выражения в отношении любого человека любого цвета кожи неправильно, и это то, над чем мы должны работать во всём мире, не только в Формуле-1 конкретно с Льюисом, но и в отношении каждого в мире", — приводит слова Ферстаппена GPFans.