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Мик Шумахер: Переговоры о новом контракте с Хаас идут каждый день
Немецкий гонщик близок к подписанию нового соглашения
Фото: Getty Images
Немецкий пилот "Хааса" Мик Шумахер рассказал, что его переговоры о новом контракте с командой в самом разгаре.
"Я никогда не сомневался в себе. Переговоры продолжаются каждый день. Вероятно, всё прояснится только во время или после летних каникул", — приводит слова Шумахера Sports Mole.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящее время находится на 19-м месте, не набрав пока ни одного очка.
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