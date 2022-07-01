Мик Шумахер: Переговоры о новом контракте с Хаас идут каждый день

Немецкий пилот "Хааса" Мик Шумахер рассказал, что его переговоры о новом контракте с командой в самом разгаре.

"Я никогда не сомневался в себе. Переговоры продолжаются каждый день. Вероятно, всё прояснится только во время или после летних каникул", — приводит слова Шумахера Sports Mole.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящее время находится на 19-м месте, не набрав пока ни одного очка.