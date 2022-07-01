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Валттери Боттас показал лучшее время по итогам свободной практики Гран-при Великобритании
Хэмилтон расположился на втором месте
фото - formula1.com
В Сильверстоуне завершилась первая свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат показал пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс из "Феррари".
Напарник Сайнса Шарль Леклер показал четвёртое время.
Отметим, что заезд проходил на мокрой трассе, и пилоты только в самом конце начали выезжать не на дождевых шинах. В концовке в гравий вылетел Лэнс Стролл, представляющий "Астон Мартин", из-за чего свободная практика была остановлена досрочно красными флагами.
Гран-при Великобритании. Свободная практика:
1. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – 1.42,269.
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,532.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,718.
4. Шарль Леклер ("Феррари") +1,552.
5. Мик Шумахер ("Хаас") +1,646.
6. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +3,922.
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +5,912.
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +8,994.
9. Юки Цунода ("Альфа Таури") +9,124.
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +16,919.
11. Джордж Расселл ("Мерседес") – не показал времени.
12. Серхио Перес ("Ред Булл") — не показал времени.
13. Эстебан Окон ("Альпин") — не показал времени.
14. Фернандо Алонсо ("Альпин") — не показал времени.
15. Алекс Албон ("Уильямс") — не показал времени.
16. Даниэль Риккардо ("Макларен") — не показал времени.
17. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — не показал времени.
18. Ландо Норрис ("Макларен") — не показал времени.
19. Николас Латифи ("Уильямс") — не показал времени.
20. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — не показал времени.
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