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Фернандо Алонсо отреагировал на расистские высказывания в адрес Хэмилтона

Автоспорт
(1 голосов)

Гонщик осудил происходящее

Фернандо Алонсо отреагировал на расистские высказывания в адрес Хэмилтона

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Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо высказался о скандалах на расовой почве, которые недавно произошли в автоспорте. Напомним, что Нельсон Пике, назвал Льюиса Хэмилтона "негиньо".

"В спорте не должно быть места таким комментариям. Он должен быть примером для нашего общества, а эта неделя была очень грустной для автоспорта. Давайте посмотрим, какими будут последствия. Я действительно считаю, что теперь необходимо предпринять какие-либо действия.

Сейчас в нашей команде работает много женщин, много талантливых дизайнеров и механиков. В нашем гоночном коллективе трудятся самые разные люди. Вместе мы здорово взаимодействуем. И этот спорт, как я уже сказал, должен быть примером для нашего мира", — приводит слова Алонсо CNN.

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В статье: Фернандо Алонсо
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