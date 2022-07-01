Фернандо Алонсо отреагировал на расистские высказывания в адрес Хэмилтона

Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо высказался о скандалах на расовой почве, которые недавно произошли в автоспорте. Напомним, что Нельсон Пике, назвал Льюиса Хэмилтона "негиньо".

"В спорте не должно быть места таким комментариям. Он должен быть примером для нашего общества, а эта неделя была очень грустной для автоспорта. Давайте посмотрим, какими будут последствия. Я действительно считаю, что теперь необходимо предпринять какие-либо действия.

Сейчас в нашей команде работает много женщин, много талантливых дизайнеров и механиков. В нашем гоночном коллективе трудятся самые разные люди. Вместе мы здорово взаимодействуем. И этот спорт, как я уже сказал, должен быть примером для нашего мира", — приводит слова Алонсо CNN.