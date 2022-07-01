Руководитель Мерседеса: Я думаю, что Хэмилтон может выиграть в Сильверстоуне

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф оценил шансы Льюиса Хэмилтона выиграть Гран-при Великобритании.

"Я думаю, что Хэмилтон может выиграть в Сильверстоуне, если мы дадим ему машину, которая будет лишь на несколько десятых уступать лидерам. Он самый совершенный гонщик в мире и у каждого есть своя любимая трасса. Для него это всегда были Сильверстоун, а также Монреаль и Венгрия. К тому же если на трибунах за тебя болеют 150 тысяч человек, это даёт преимущество. Льюис заслуживает сильного результата и победы, так как в этом сезоне ему не везло", — приводит слова Вольфа Grandprix247.

В текущем сезоне Льюис Хэмилтон лишь дважды попадал на подиум.