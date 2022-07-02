Льюис Хэмилтон: Трудно поверить, что есть люди, поддерживающие Путина

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал интервью бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна о так называемом президенте россии путине, в котором он назвал руководителя государства-агрессора "первоклассной личностью", а войну против Украины – "единственно правильным решением для россии". Слова выдающегося спортсмена цитирует Bild:

"Слыша от кого-то, что он оправдывает войну, изгнание миллионов людей и убийства тысяч людей, трудно поверить, что есть люди, которые поддерживают этого человека (Путина – редакция BILD). Это не помещается в мою голову. Я не могу поверить, что сегодня это услышал" – сказал Льюис.