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Льюис Хэмилтон: Трудно поверить, что есть люди, поддерживающие Путина
К сожалению, их много
Фото: F1
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал интервью бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна о так называемом президенте россии путине, в котором он назвал руководителя государства-агрессора "первоклассной личностью", а войну против Украины – "единственно правильным решением для россии". Слова выдающегося спортсмена цитирует Bild:
"Слыша от кого-то, что он оправдывает войну, изгнание миллионов людей и убийства тысяч людей, трудно поверить, что есть люди, которые поддерживают этого человека (Путина – редакция BILD). Это не помещается в мою голову. Я не могу поверить, что сегодня это услышал" – сказал Льюис.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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