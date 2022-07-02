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Квалификация Сильверстоуна. Сайнц взял первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Леклер – третий
Отличный результат Феррари
Фото: Media Referee
Завершилась квалификация Гран-при Великобритании, которое пройдет на автодроме в Сильверстоуне. Поул-позицию впервые в карьере выиграл пилот "Феррари" Карлос Сайнц. Его партнер по команде Шарль Леклер занял третье место.
Пилоты главного соперника "Феррари" – "Ред Булл" – заняли второе и четвертое места в квалификации. Макс Ферстаппен – второй, Серхио Перес – четвертый. Пятым стал водитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Квалификация Гран-при Сильверстона
1. Карлос Сайнс - "Феррари"
2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
3. Шарль Леклер - "Феррари"
4. Серхио Перес - "Ред Булл"
5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
6. Ландо Норрис - "МакЛарен"
7. Фернандо Алонсо - "Альпин"
8. Джордж Расселл - "Мерседес"
9. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
10. Николас Латифи - "Уильямс"
11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
13. Юки Цунода - "Альфа Таури"
14. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
15. Эстебан Окон - "Альпин"
16. Алекс Албон - "Уильямс"
17. Кевин Магнуссен - "Хаас"
18. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
19. Мик Шумахер - "Хаас"
20. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
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