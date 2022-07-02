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Квалификация Сильверстоуна. Сайнц взял первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Леклер – третий

Автоспорт
(1 голосов)

Отличный результат Феррари

Квалификация Сильверстоуна. Сайнц взял первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Леклер – третий

Фото: Media Referee

UA-Футбол
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Завершилась квалификация Гран-при Великобритании, которое пройдет на автодроме в Сильверстоуне. Поул-позицию впервые в карьере выиграл пилот "Феррари" Карлос Сайнц. Его партнер по команде Шарль Леклер занял третье место.

Пилоты главного соперника "Феррари" – "Ред Булл" – заняли второе и четвертое места в квалификации. Макс Ферстаппен – второй, Серхио Перес – четвертый. Пятым стал водитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Квалификация Гран-при Сильверстона

1. Карлос Сайнс - "Феррари"

2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

3. Шарль Леклер - "Феррари"

4. Серхио Перес - "Ред Булл"

5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

6. Ландо Норрис - "МакЛарен"

7. Фернандо Алонсо - "Альпин"

8. Джордж Расселл - "Мерседес"

9. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

10. Николас Латифи - "Уильямс"

11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

13. Юки Цунода - "Альфа Таури"

14. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

15. Эстебан Окон - "Альпин"

16. Алекс Албон - "Уильямс"

17. Кевин Магнуссен - "Хаас"

18. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

19. Мик Шумахер - "Хаас"

20. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер Гран-при Великобритании
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