Макс Ферстаппен: На последнем круге мне мешали желтые флаги

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен – о своей реакции на финиш вторым в квалификации Гран-при Великобритании, которое пройдет завтра на автодроме в Сильверстоуне:

"Квалификация была довольно сложной из-за дождя. То шел дождь, то переставал, поэтому нужно было быть на трассе в нужное время. Я думаю, что в целом машина работала очень хорошо.

Третий этап квалификации всегда бывает немного лотерей, ведь именно тогда нужно проехать самый быстрый круг. К сожалению, на последнем круге мне немного мешали желтым флагом, но я все еще думаю, что для нас быть в первом ряду это отменно, и у нас есть хорошая гоночная машина как на сухой, так и на мокрой дороге".