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Хэмилтон рассказал о шансах на победу в гонке Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Дома нужно победить

Хэмилтон рассказал о шансах на победу в гонке Гран-при Великобритании

Фото: ESPN

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон после квалификационных заездов рассказал о шансах победить в гонке Гран-при Великобритании. Его слова цитирует Motosport:

"Такая стартовая позиция (5 место - прим) усложнит нам гонку, однако наша машина все равно имеет достаточно хороший гоночный темп, и мы продолжим работу. У нас далеко не самая плохая стартовая позиция, и в предыдущей гонке я был бы очень рад в таком случае.

Но, разумеется, на Гран-при Великобритании надеешься на нечто большее. Думаю, мы могли бы находиться выше, но сейчас, в любом случае, мы продолжим двигаться вперед и завтра постараемся добиться чего-то особенного.

Не знаю, сможем ли мы сразиться за победу. Соперники из "Ред Булл" тоже очень быстры на сухой трассе, они отрываются от нас и на прямых, и в скоростных поворотах. Просто потому, что у них нет проблемы с подпрыгиванием болида, а у нас есть – особенно в поворотах. Там они и отрываются.

Вчера наш гоночный темп был немного лучше. Я все равно думаю, что соперники немного впереди нас, но посмотрим.

Надеюсь, по гоночному темпу мы сможем приблизиться к ним по сравнению с последней гонкой. И если нам удастся удержаться с ними в одном темпе, возможно, нам удастся показать прогресс. Так что я буду действовать агрессивно" – сказал он.

Напомним, что главный заезд Гран-при Великобритании начнется сегодня, 3 июля, в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Великобритании
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