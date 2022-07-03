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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Великобритании
Гонка совсем скоро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 июля, в 17:00 по киевскому времени начнется гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2022 Гран-при Великобритании.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки (источник - livescore.in):
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