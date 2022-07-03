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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Гонка совсем скоро

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Великобритании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 июля, в 17:00 по киевскому времени начнется гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2022 Гран-при Великобритании.

Результаты квалификации

Комментарий Хэмилтона

Вашему вниманию стартовый протокол гонки (источник - livescore.in):

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Великобритании - изображение 1

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В статье: формула-1 Гран-при Великобритании
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