Ф1. Сайнс выиграл Сильверстоун, утопив партнера по команде, Ферстаппен только седьмой

Испанец Карлос Сайнс-младший впервые в карьере стал победителем гран-при Формулы-1. Гонщик "Феррари" торжествовал в Великобритании.

Кульминация гонки случилась за десять кругов до финиша. Перед выездом с трассы машины безопасности лидировал партнер Сайнса, Шарль Леклер. Но сразу после рестарта гонки Сайнс обогнал Шарля, который не смог поддержать темп даже на вторую позицию, потому пропустил Переса и Хэмилтона.

Лидер общего зачета, Макс Ферстаппен, финишировал только седьмым. До последних метров он защищал свою позицию от Мика Шумахера, впервые попавшего в очковую зону в Ф1.

Confirmation of the final placings at Silverstone ????????#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nHFsZKcHUZ