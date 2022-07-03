  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ф1. Сайнс выиграл Сильверстоун, утопив партнера по команде, Ферстаппен только седьмой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ф1. Сайнс выиграл Сильверстоун, утопив партнера по команде, Ферстаппен только седьмой

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Мик Шумахер набирает первые очки

Ф1. Сайнс выиграл Сильверстоун, утопив партнера по команде, Ферстаппен только седьмой

Фото: twitter.com/F1

UA-Футбол
Новина українською

Испанец Карлос Сайнс-младший впервые в карьере стал победителем гран-при Формулы-1. Гонщик "Феррари" торжествовал в Великобритании.

Кульминация гонки случилась за десять кругов до финиша. Перед выездом с трассы машины безопасности лидировал партнер Сайнса, Шарль Леклер. Но сразу после рестарта гонки Сайнс обогнал Шарля, который не смог поддержать темп даже на вторую позицию, потому пропустил Переса и Хэмилтона.

Лидер общего зачета, Макс Ферстаппен, финишировал только седьмым. До последних метров он защищал свою позицию от Мика Шумахера, впервые попавшего в очковую зону в Ф1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде