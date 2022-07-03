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Ф1. Сайнс выиграл Сильверстоун, утопив партнера по команде, Ферстаппен только седьмой
Мик Шумахер набирает первые очки
Фото: twitter.com/F1
Испанец Карлос Сайнс-младший впервые в карьере стал победителем гран-при Формулы-1. Гонщик "Феррари" торжествовал в Великобритании.
Кульминация гонки случилась за десять кругов до финиша. Перед выездом с трассы машины безопасности лидировал партнер Сайнса, Шарль Леклер. Но сразу после рестарта гонки Сайнс обогнал Шарля, который не смог поддержать темп даже на вторую позицию, потому пропустил Переса и Хэмилтона.
Лидер общего зачета, Макс Ферстаппен, финишировал только седьмым. До последних метров он защищал свою позицию от Мика Шумахера, впервые попавшего в очковую зону в Ф1.
Confirmation of the final placings at Silverstone ????????#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nHFsZKcHUZ— Formula 1 (@F1) July 3, 2022
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