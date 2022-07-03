Шумахер-младший взял первые очки в карьере в Формуле-1

Немецкий пилот "Хаас" Мик Шумахер впервые завоевал очки в гонке Формулы-1. Ему это удалось на Гран-при Великобритании, которое прошло сегодня на автодроме в Сильверстоуне.

Мик проводит свой второй сезон в Формуле-1. Ранее он никогда не попадал в зону очков по итогам гонки (не финишировал в топ-10). Его лучшим результатом за карьеру был финиш одиннадцатым в Бахрейне. Сегодня же он занял восьмое место и получил 4 очка.

У отца Мика, Михаэля Шумахера, за карьеру накопилось 1566 очков. Он их завоевал за 308 гонок, которые провел за 16 сезонов в Формуле-1. Свои первые очки Михаэль завоевал в первом же сезоне, на Гран-при Монцы, финишировав пятым за команду "Кэмел-Бенеттон-Форд".