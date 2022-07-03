Выживший в аварии пилот Ф1 Чжоу Гуаньюй: Меня спасло гало

Во время сегодняшнего Гран-при Великобритании, проходившего на автодроме в Сильверстоуне, китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй лишь чудом сумел выжить в масштабной аварии. Помимо него, в происшествии пострадали еще четверо болидов Формулы-1.

Как сообщил сам Чжоу в соцсетях: "Я в порядке, меня проверили. Сегодня меня спасло гало. Спасибо всем за ваши добрые сообщения!"

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0 — 周冠宇 | Zhou Guanyu ???????? (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022

Его менеджер Грэм Лаудон позже добавил: "Главное, что он в порядке, и мы узнали это довольно быстро. Гонки – захватывающий спорт, но происходит всякое. Важно, чтобы все пилоты возвращались домой после Гран-при, а потом отправлялись на следующий заезд.

С ним абсолютно все нормально. Он хотел вернуться, чтобы увидеться с механиками, поговорить с инженерами. Когда он подошел к пит-уолл, то не понял, почему вокруг поднялся шум – это его приветствовали болельщики. В нынешнем сезоне он выступает фантастически. Уверен, это продолжится.

В сообщении [Чжоу] отметил важность гало. Не хочется, чтобы такие аварии происходили, но ФИА постоянно улучшает безопасность – это фантастика".