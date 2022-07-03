  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Выживший в аварии пилот Ф1 Чжоу Гуаньюй: Меня спасло гало
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выживший в аварии пилот Ф1 Чжоу Гуаньюй: Меня спасло гало

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Пилот Альфа Ромео чудом не получил травмы в чудовищной аварии в Сильверстоуне

Выживший в аварии пилот Ф1 Чжоу Гуаньюй: Меня спасло гало

Фото: Autosport

UA-Футбол
Новина українською

Во время сегодняшнего Гран-при Великобритании, проходившего на автодроме в Сильверстоуне, китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй лишь чудом сумел выжить в масштабной аварии. Помимо него, в происшествии пострадали еще четверо болидов Формулы-1.

Как сообщил сам Чжоу в соцсетях: "Я в порядке, меня проверили. Сегодня меня спасло гало. Спасибо всем за ваши добрые сообщения!"

Его менеджер Грэм Лаудон позже добавил: "Главное, что он в порядке, и мы узнали это довольно быстро. Гонки – захватывающий спорт, но происходит всякое. Важно, чтобы все пилоты возвращались домой после Гран-при, а потом отправлялись на следующий заезд.

С ним абсолютно все нормально. Он хотел вернуться, чтобы увидеться с механиками, поговорить с инженерами. Когда он подошел к пит-уолл, то не понял, почему вокруг поднялся шум – это его приветствовали болельщики. В нынешнем сезоне он выступает фантастически. Уверен, это продолжится.

В сообщении [Чжоу] отметил важность гало. Не хочется, чтобы такие аварии происходили, но ФИА постоянно улучшает безопасность – это фантастика".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Гран-при Великобритании Альфа Ромео
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде