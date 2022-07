Выживший в аварии пилот Ф1 Чжоу Гуаньюй: Меня спасло гало

Во время сегодняшнего Гран-при Великобритании, проходившего на автодроме в Сильверстоуне, китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй лишь чудом сумел выжить в масштабной аварии. Помимо него, в происшествии пострадали еще четверо болидов Формулы-1.

Как сообщил сам Чжоу в соцсетях: "Я в порядке, меня проверили. Сегодня меня спасло гало. Спасибо всем за ваши добрые сообщения!"

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0