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Фернандо Алонсо побил рекорд Кими Райкконена

Автоспорт
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Он проехал более 90 тысяч километров

Фернандо Алонсо побил рекорд Кими Райкконена

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо стал рекордсменом по гоночной дистанции в Формуле-1. Испанец за карьеру проехал 92 643 километра и, таким образом, опередил предыдущего обладателя рекорда Кими Райкконена.

Формула-1 в своей инфографике отметила, что это четверть расстояния от Земли до Луны или совокупный рост 54,2 миллиона Алонсо.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо набрал 28 очков в десяти этапах Гран-при и располагается на десятой строчке в общем зачёте пилотов. На прошедшем Гран-при Великобритании двукратный чемпион мира пришёл на финиш пятым.

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В статье: Фернандо Алонсо
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