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Ред Булл снова обвиняет Астон Мартин в плагиате их болида

Автоспорт
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Об этом рассказал руководитель австрийской команды

Ред Булл снова обвиняет Астон Мартин в плагиате их болида

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Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер сообщил, что ожидает развития спора с командой "Астон Мартин" на предстоящем Гран-при Австрии.

Напомним, на Гран-при Испании "Астон Мартин" представил обновлённый вариант болида, который, по мнению "Ред Булл", похож на их RB18. Команда провела расследование, а также обратилась к ФИА, нарушения не увидевшей.

По заверению Хорнера, на этапе в Шпильберге будет собрана комиссия ФИА, которая должна повторно рассмотреть этот вопрос.

"На данный момент эта тема согласована с ФИА, с нашей стороны больше нечего добавить. Я уверен, что в эти два часа, которые у нас будут в Австрии, данная тема будет добавлена в список", – приводит слова функционера издание RacingNews365.

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В статье: Ред Булл
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