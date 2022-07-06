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Макс Ферстаппен: Мой отец говорил, что я стану водителем грузовика или автобуса

Автоспорт
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Макс и подумать не мог, что добьется таких высот

Макс Ферстаппен: Мой отец говорил, что я стану водителем грузовика или автобуса

Фото: Auto Review

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как его отец Йос, бывший гонщик Формулы-1, пытался мотивировать его работать над развитием своих гоночных навыков.

"Мой отец никогда не говорил, что я стану чемпионом. Он говорил мне, что я стану водителем грузовика или автобуса. На всём пути к Формуле-1 я всё ещё недостаточно усердно работал в его глазах, потому что у меня более спокойный характер по сравнению с ним в плане того, как я подхожу к уикенду.

Я выигрывал свои гонки и всё такое, но он сказал, что этого недостаточно для успеха в Формуле 1. Думаю, что это очень хорошо подготовило меня к критике или шуму вокруг меня", — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен
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