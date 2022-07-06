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В Ред Булл наняли психолога для Юки Цуноды выступающего за Альфа Таури
Он слишком нервный
Фото: F1
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что команда наняла психолога для Юки Цуноды, представляющего "Альфа Таури".
"Слава богу, Мак достаточно спокоен. Но у нас есть проблемное дитя — Юки Цунода. Он часто выходит из себя при радиопереговорах. Мы наняли психолога для работы с ним, потому что он продолжал жаловаться снова и снова, даже находясь в поворотах. Это снижает производительность", — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Примечательно, что Юки Цунода первый в таблице штрафных баллов среди пилотов Формулы-1 за последний год.
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