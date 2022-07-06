  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ред Булл наняли психолога для Юки Цуноды выступающего за Альфа Таури
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ред Булл наняли психолога для Юки Цуноды выступающего за Альфа Таури

Автоспорт
(1 голосов)

Он слишком нервный

В Ред Булл наняли психолога для Юки Цуноды выступающего за Альфа Таури

Фото: F1

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что команда наняла психолога для Юки Цуноды, представляющего "Альфа Таури".

"Слава богу, Мак достаточно спокоен. Но у нас есть проблемное дитя — Юки Цунода. Он часто выходит из себя при радиопереговорах. Мы наняли психолога для работы с ним, потому что он продолжал жаловаться снова и снова, даже находясь в поворотах. Это снижает производительность", — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Примечательно, что Юки Цунода первый в таблице штрафных баллов среди пилотов Формулы-1 за последний год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юки Цунода
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде