В Ред Булл наняли психолога для Юки Цуноды выступающего за Альфа Таури

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сообщил, что команда наняла психолога для Юки Цуноды, представляющего "Альфа Таури".

"Слава богу, Мак достаточно спокоен. Но у нас есть проблемное дитя — Юки Цунода. Он часто выходит из себя при радиопереговорах. Мы наняли психолога для работы с ним, потому что он продолжал жаловаться снова и снова, даже находясь в поворотах. Это снижает производительность", — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Примечательно, что Юки Цунода первый в таблице штрафных баллов среди пилотов Формулы-1 за последний год.