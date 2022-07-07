Шарль Леклер не полетел вместе со своей командой после Гран-при Великобритании

Пилот "Феррари" Шарль Леклер после Гран-при Великобритании остался на ещё один день в Лондоне, чтобы не лететь вместе со своей команды. Отказался Шарль и от мероприятия своего личного спонсора, сразу из Сильверстоуна вернувшись в домой в Монако. Об этом сообщает F1-Insider.

Напомним, после Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.

Позже в социальных сетях появилось видео из Монако, на котором руководитель Феррари Маттиа Бинотто вместе с Леклером выходят вместе из ресторана.