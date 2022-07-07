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Шарль Леклер не полетел вместе со своей командой после Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Ранее появились слухи, что у пилота есть недоразумения с командой

Шарль Леклер не полетел вместе со своей командой после Гран-при Великобритании

Фото: GPToday

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер после Гран-при Великобритании остался на ещё один день в Лондоне, чтобы не лететь вместе со своей команды. Отказался Шарль и от мероприятия своего личного спонсора, сразу из Сильверстоуна вернувшись в домой в Монако. Об этом сообщает F1-Insider.

Напомним, после Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.

Позже в социальных сетях появилось видео из Монако, на котором руководитель Феррари Маттиа Бинотто вместе с Леклером выходят вместе из ресторана.

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В статье: Шарль Леклер
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