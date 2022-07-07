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Ред Булл и Порше в ближайшее время не будут оглашать о сотрудничестве
В эти выходные это не произойдет
Фото: Motorsport.com
Компания "Порше" и команда Формулы-1 "Ред Булл" не планируют объявлять о сотрудничестве в эти выходные на этапе чемпионата мира в Австрии, сообщает журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.
"В эти выходные не будет объявления о "Порше". Ожидается, что может быть отсрочка с официальным анонсом до выхода "Порше" на фондовые биржи (конец 2022 года). При этом на этап приедет высшее руководство "Хонды", однако встречи с "Ред Булл" будут касаться визита на трассу "Сузука". У "Хонды" нет планов оставаться в Формуле-1 после 2025 года", — написал Фабрега.
Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном возвращении "Хонды" в 2026 году, в том числе и в качестве заводской команды.
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