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Феттель выступит в особом шлеме на Гран-при Австрии
Он хочет привлечь внимание к массовой гибели пчёл
фото - f1-world.ru
Немецкий гонщик "Астон Мартин" Себастьян Феттель на Гран-при Австрии будет выступать в особом, пчелином шлеме. Таким образом Себастьян хочет поднять вопрос о массовой гибели пчёл.
"Спасите пчёл", — гласит надпись на шлеме.
Напомним, год назад, в преддверии Гран-при Австрии, Феттель встретился с группой местных школьников, с которой построил отель для пчёл и других насекомых.
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