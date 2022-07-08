Феттель выступит в особом шлеме на Гран-при Австрии

Немецкий гонщик "Астон Мартин" Себастьян Феттель на Гран-при Австрии будет выступать в особом, пчелином шлеме. Таким образом Себастьян хочет поднять вопрос о массовой гибели пчёл.

"Спасите пчёл", — гласит надпись на шлеме.

Напомним, год назад, в преддверии Гран-при Австрии, Феттель встретился с группой местных школьников, с которой построил отель для пчёл и других насекомых.