Квалификация Гран-при Австрии остановлена красными флагами из-за аварии Хэмилтона

Квалификация Гран-при Австрии была остановлена красными флагами из-за аварии гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтон. Британец ошибся на своей первой попытке в третьем сегменте в седьмом повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины.

Помимо Хэмилтона, в третьем сегменте квалификации принимают участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер.

Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.

Напомним, после десяти этапов чемпионата мира в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен, на 34 очка опережая своего напарника Серхио Переса.