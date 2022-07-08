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Квалификация Гран-при Австрии остановлена красными флагами из-за аварии Хэмилтона
Неожиданно
Фото: F1
Квалификация Гран-при Австрии была остановлена красными флагами из-за аварии гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтон. Британец ошибся на своей первой попытке в третьем сегменте в седьмом повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины.
Помимо Хэмилтона, в третьем сегменте квалификации принимают участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер.
Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.
Напомним, после десяти этапов чемпионата мира в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен, на 34 очка опережая своего напарника Серхио Переса.
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