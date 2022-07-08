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Джордж Рассел вслед за Хэмилтоном разбил болид

Автоспорт
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День у команды не задался

Джордж Рассел вслед за Хэмилтоном разбил болид

Фото: RacingNews365

Новина українською

Квалификация Гран-при Австрии была во второй раз остановлена красными флагами из-за аварии гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла. Британец после возобновления квалификации ошибся на быстром круге в последнем повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив заднюю часть своей машины.

Напомним, ранее квалификация была остановлена из-за аварии другого гонщика "Мерседеса" — Льюиса Хэмилтона.

Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.

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В статье: Мерседес Джордж Расселл
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